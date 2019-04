Patrões europeus reúnem-se hoje com PS, PSD e CDS para discutir propostas para a Europa

O PS, PSD e CDS reúnem-se esta terça-feira com o presidente da BusinessEurope – Confederação Europeia de Empregadores, Pierre Gattaz, e o presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, para discutir as propostas dos empresários para a Europa na próxima década.

Pierre Gattaz, que lidera a organização sediada em Bruxelas, que agrega as confederações patronais de 35 países europeus – incluíndo Portugal -, estará em Lisboa para apresentar aos candidatos portugueses do PS, PSD e CDS às eleições europeias as “preocupações com o desenvolvimento económico e político da União Europeia”, antecipa a CIP em comunicado.

Quer a BusinessEurope, quer a CIP irão apresentar um documento aos três partidos portugueses com as propostas dos empresários para o próximo mandato do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. Pierre Gattaz irá apresentar aos candidatos portugueses a agenda de propostas de políticas e iniciativas até 2030 que a organização defende que irá contribuir para “restaurar a confiança no projeto europeu e permanecer unidos para alcançar o progresso político, económico e social”, assim como “os valores centrais” europeus.

Também António Saraiva vai entregar aos partidos o documento “Prioridades da CIP – Por uma Europa Líder e que Avança”, com as propostas da confederação patronal portuguesa para o próximo mandato das instituições europeias.