Paulo Macedo diz que uma das prioridades sociais da CGD é a promoção do “elevador social”

A Caixa Geral de Depósitos entregou hoje os Prémios Caixa Social às 18 organizações da sociedade civil que venceram este ano.

Este ano a novidade foi a componente sustentabilidade ambiental, que se juntou à missão de inclusão social e solidariedade, e inclusão económica e criação de emprego.

Paulo Macedo, CEO da CGD, explicou que este prémio espelha uma das prioridades sociais da Caixa, a promoção do “elevador social”. A CGD tem aqui um papel de reconhecimento do mérito dos projetos, disse o banqueiro.

“A nossa escolha é dentro deste âmbito da inclusão social e do elevador social e portanto é isso que continuaremos a fazer”, assegurou.

“A Caixa tem quatro grandes tipo de apoio na área da responsabilidade social. O primeiro na área da cultura, através da Culturgest. Temos uma fundação que tem uma programação própria, autónoma. Tem uma outra área, a maior, que é a área das universidades, e temos este terceiro que é a Caixa Social, para além da componente de apoios avulsos. Foram estas as áreas que nós escolhemos apoiar”, referiu o CEO da CGD.

Os Prémios Caixa Social têm como missão financiar e desenvolver projectos sociais com caráter inovador, orientados para mitigar a pobreza e favorecer a inclusão, promovendo iniciativas empreendidas por entidades do terceiro setor, nomeadamente, nas áreas de inclusão social e solidariedade, inclusão digital e financeira e sustentabilidade ambiental. Com uma dotação de 500 mil euros, os Prémios Caixa Social 2020 têm valores compreendidos entre os 10 mil euros e os 50 mil euros.

O júri que tomou a decisão sobre os montantes a investir e os projetos a apoiar, é composto pelo Chairman da CGD, Rui Vilar; por Maria José Ritta; por Paula Guimarães; por Filipe Santos; Eduardo Graça e Viriato Soromenho Marques.

O Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, entregou o 1º Prémio.