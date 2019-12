PCP diz que Mike Pompeo e Benjamin Netanyahu “não são bem-vindos” em Portugal

O Partido Comunista (PCP) contesta a realização em Lisboa de um encontro entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e diz que ambos “não são bem-vindos” em Portugal. Os comunistas defendem que a presença dos dois líderes é uma afronta aos princípios da Constituição Portuguesa e compromete o país com as “reiteradas violações do direito internacional” dos Estados Unidos e de Israel.

“A decisão do Governo português de receber figuras comprometidas com políticas e ações criminosas é tão mais grave e condenável quando estas se realizam na sequência de mais um bombardeamento e vaga de repressão de Israel contra o povo palestiniano, de que resultaram mais de 30 mortos, de que o principal responsável é o primeiro-ministro israelita, bem como na sequência das inaceitáveis declarações do secretário de Estado dos EUA sobre a questão palestiniana”, indica o PCP.

O PCP considera que o encontro entre Mike Pompeo e Benjamin Netanyahu é “profundamente contrário ao interesse nacional, aos preceitos constitucionais, aos valores da paz e da cooperação, comprometendo Portugal com as reiteradas violações do direito internacional de que ambos são protagonistas”.

O partido liderado por Jerónimo de Sousa nota que o Governo português não está obrigado a receber o secretário de Estado norte-americano nem o primeiro-ministro israelita, mas que devia aproveitar a ocasião para “afirmar o compromisso do Governo português com o direito internacional e as resoluções” da Organização das Nações Unidas (ONU) e “os inalienáveis direitos nacionais do povo palestiniano”.

Os comunistas apelam ainda a “todos os democratas, patriotas, amantes da paz” para que se participem nas ações pelo movimento da paz e de solidariedade com os povos, agendadas para dia 4 de dezembro, no Porto, e para dia 6 de dezembro, em Lisboa, para mostrar que “Michael Pompeo e Benjamim Netanyahu não são bem-vindos a Portugal”.

O chefe da diplomacia norte-americana vai encontrar-se esta quinta-feira com o primeiro-ministro português, António Costa, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, depois de ter marcado presença na cimeira de líderes de dois dias da NATO. “Os líderes irão reafirmar a sólida relação Estados Unidos-Portugal e irão discutir a cooperação norte-americana e portuguesa numa ampla variedade de interesses”, indica fonte do Departamento de Estado norte-americano.

Antes disso, o chefe da diplomacia norte-americana deve encontrar-se ainda com Benjamin Netanyahu. O encontro está previsto para esta quarta-feira à noite.