Pedro Fino é o novo diretor financeiro do Pestana Hotel Group

O Pestana Hotel Group tem um novo responsável pela área financeira de mais 120 unidades de negócio, distribuídas por 15 países, entre hóteis e empreendimentos turísticos, campos de golfe, imobiliária turística, casinos e health clubs. Pedro Fino é o novo chief financial officer, vulgo diretor financeiro, do grupo onde era, desde 2010, administrador com responsabilidade pela área administrativa e financeira, sendo membro da Comissão Executiva que gere toda a atividade turística do Grupo Pestana.

Em comunicado, o Pestana Hotel Group fez saber que Pedro Fino terá como desafios a “gestão financeira dos hotéis em desenvolvimento do grupo, em projeto ou construção em diversos países, que atravessa uma das suas mais dinâmicas fases de crescimento de sempre”.

Licenciado em Auditoria, Pedro Fino chega a CFO deste grupo depois de ter passado integrado a área financeira do grupo na Madeira, em 2003, e após ter passado a administrador do Pestana Hotel Group há nove anos.

Pedro Fino iniciou a carreira na consultora Deloitte, onde permaneceu durante nove anos,