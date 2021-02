Pedro Leitão reforça administração do Montepio com gestor para a digitalização

O presidente da Comissão Executiva, Pedro Leitão, reforçou a administração do Banco Montepio com um gestor com experiência nas áreas transformacional e tecnológica. Jorge Baião é o novo administrador executivo do Banco Montepio e terá a seu cargo as áreas de Tecnologia, Transformação Digital, Operações e Meios.

“Jorge Baião é um profissional com vasta experiência nos setores financeiro e das novas tecnologias, tendo anteriormente desempenhado funções nos mercados nacional e internacional”, refere o banco em comunicado.

“A transformação digital é hoje vital no setor financeiro sendo, por isso, um dos pontos fulcrais da estratégia em prática no Grupo Banco Montepio. Foi neste contexto que o Conselho de Administração do Banco Montepio convidou Jorge Baião para integrar este órgão, como membro da Comissão Executiva”, explica o banco.

Jorge Baião desempenhou a função de CIO (Chief Information Officer) no Grupo Crédito Agrícola, tendo anteriormente passado pelo Grupo BBVA em Espanha e pelo Banco Santander, assim como pela consultoria de gestão (Deloitte e Arthur D. Little) onde geriu programas transformacionais e de reestruturação no setor financeiro em diversas geografias (Europa e América Latina).

O objetivo do Banco Montepio com este reforço da comissão executiva é reforçar a tendência de digitalização que o banco iniciou há um ano atrás. Recorde-se que Pedro Leitão era anteriormente Chief Digital Officer do Banco Atlântico Europa.