Pedro Santana Lopes defende Governo de emergência nacional e adiamento das eleições autárquicas

O antigo primeiro-ministro e presidente do PSD, Pedro Santana Lopes, defendeu um governo de emergência nacional, e o adiamento das eleições autárquicas por seis meses, em entrevista ao DN.

Pedro Santana Lopes admitiu voltar ao PSD e ser candidatos pelos sociais democratas a uma Câmara Municipal, se existir juízo e se adiar as eleições autárquicas por seis meses.

Na entrevista ao DN, Pedro Santana Lopes defendeu também que Portugal deve adquirir vacinas contra a covid-19 fora do acordo com que foi estabelecido com a União Europeia.

Portugal tem nesta altura 181.811 casos ativos de coronavírus, 6.627 internados, e 806 pessoas nos cuidados intensivos, de acordo com os dados da Direção Geral da Saúde (DGS).