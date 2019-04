Ministro da Economia: “Lisboa inventou-se como um destino turístico”

Pedro Siza Vieira, ministro-adjunto e da Economia afirmou esta sexta-feira que “Lisboa inventou-se como um destino turístico”. O ministro marcou presença na conferência de imprensa dedicada ao primeiro fórum mundial de presidentes de câmara da Organização Mundial de Turismo (OMT), para debater os desafios do turismo urbano sustentável. O evento teve lugar nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Pedro Siza Vieira sublinhou que “as cidades que participam neste encontro cresceram muito no turismo” e que “Lisboa passa a estar associada ao turismo e à mobilidade”, e que “é bom que todos possamos ser viajantes e turistas”. O ministro-adjunto da Economia destacou o facto de que “Portugal soube preparar-se para captar mais turistas” e que “conseguimos atrair turistas ao longo de todo o ano e temos a taxa mais baixa de sazonalidade”.

O “Mayors Forum”, organizado pela OMT, pelo Ministério da Economia, pelo Turismo de Portugal e pela CML tem como tema as “Cidades para todos: construir cidades para residentes e para visitantes” e irá abordar os desafios do crescimento do número de turistas um pouco por todo o mundo.

Neste debate foram também discutidas as soluções que estão a ser implementadas para promover um turismo que gere riqueza mas que seja também sustentável e que respeite e inclua os residentes. Após a conclusão da reunião foi adotada a Declaração de Lisboa sobre “Cidades para todos: construindo cidades para residentes e visitantes”.