Pessimismo toma conta de Wall Street com receios do abrandamento económico

Os principais índices norte-americanos arrancaram a semana a negociar no vermelho, seguindo a tendência das praças europeias, com os investidores mais cautelosos com o receio do abrandamento económico global.

O industrial Dow 30 e o S&P 500 perdem 0,26% para 25.435,10 pontos e 2.793,44, respetivamente. Já o tecnológico Nasdaq recua 0,48% para 7.605,60 pontos.

“Pela primeira vez desde 2007 os investidores passaram a exigir juros mais elevados para financiamento aos EUA a 3 meses do que a 10 anos”, refere Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking. O analista explica que “em geral este spread negativo (yield 10 anos – yield 3 meses) é visto como um sinal de possível recessão económica, pelo que a curva atual gera preocupação, numa altura em que indicadores como os PMIs mostram arrefecimento da atividade”.

O dia ficará ainda marcado pela apresentação do plano empresarial da Apple, com os investidores expectantes sobre o que a gigante tecnológica dirá sobre a expansão do ramo de serviços, nomeadamente streaming e news.

No mercado petrolífero, o brent perde 0,70% para 66,28 dólares e o petróleo WTI recua 1,19% para 58,34%.