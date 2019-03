A saída do Reino Unido da União Europeia entrou num impasse e Bruxelas alargou o prazo para um acordo, apontando a data final para 22 de maio, um prazo mais curto que o pretendido por Westminster, o Parlamento Britânico.

Existe uma petição para cancelar a saída do Reino Unido da União Europeia, com o nome “Revogar o artigo 50 e permanecer na UE”, que já tem mais de três milhões de assinaturas e o número de assinantes permanece em constante crescimento. O número de assinaturas começou a crescer depois de Theresa May ter ido a Bruxelas para evitar um não-acordo.

No entanto, o Brexit não será cancelado mesmo que seja recolhidas milhões de assinaturas. O artigo 50 do Tratado de Lisboa, assinado em 2007, que prevê a saída de um Estado-Membro da União Europeia, estabelece que apenas quem invoca a provisão de saída pode reverter essa decisão, e nesta situação quem o pode fazer é o Parlamento Britânico, mas com o acordo do Conselho Europeu.

O Comité de Petições no Parlamento Britânico afirmou numa publicação no Twitter que cerca de duas mil assinaturas chegam a cada minuto, e que entre 80 e 100 mil entram na petição, simultaneamente. Na petição está escrito que “o governo afirma que existir na União Europeia ‘é a vontade das pessoas'”. O Parlamento leva todas as petições com mais de 100 mil assinaturas a debate.

A lot of people have been asking about numbers. Between 80,000 and 100,000 people have been simultaneously viewing the petition to revoke article 50. Nearly 2,000 signatures are being completed every minute. — Petitions Committee (@HoCpetitions) March 21, 2019

Algumas celebridades inglesas como o ator Hugh Grant e a cantora Annie Lennox, já assinaram a petição para permanecer na União Europeia. A deputada Anna Soubry, que está contra o Brexit, também já assinou a permanência. A petição ganhou força esta passada semana, enquanto o prazo para a saída, a 29 de março, se aproximava.