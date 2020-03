“A política aventureira dos sauditas, que lançaram a guerra de preços do petróleo quando já existiam fortes sinais de desaceleração da economia, é um jogo de roleta que só faz piorar as coisas”, afirma António Costa Silva, chairman da Partex, a petrolífera portuguesa que a Gulbenkian vendeu à tailandesa PTT EP no ano passado.

Esta quinta-feira o preço do barril de Brent tombava mais de 8% para 32,74 dólares, mínimos de fevereiro de 2016. O petróleo foi um dos primeiros ativos a sofrer os efeitos do surto do coronavírus na China, mas nos últimos dias a pressão aumentou. Apropagação global do vírus, a suspensão de voos e eventos e, especialmente, o fracasso da cimeira da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que conta com 14 membros, com os dez aliados liderados pela Rússia (OPEP+), levaram o mercado a assistir a uma guerra de preços. Os sauditas a reagiram à oposição russa a um corte na produção logo no fim-de-semana passado com uma descida de preços e um aumento do output.

