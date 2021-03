PIB da Grécia cresce 2,7% em 2021

O gabinete do orçamento do parlamento grego prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) da Grécia cresça apenas 2,7% este ano devido à crise da pandemia, menos 2,1 pontos do que a estimativa do Governo, foi esta quarta-feira anunciado.

O Governo conservador ainda não reviu em baixa as suas previsões para 2021, que apontam para um crescimento económico de 4,8%, enquanto a Comissão Europeia (CE) já as reduziu para 3,5%.

De acordo com o relatório trimestral do referido gabinete orçamental, formado por um comité de peritos independentes, os principais riscos económicos derivam do longo período de duração das medidas restritivas e da lentidão dos progressos do programa de vacinação a nível europeu.

Uma possível aceleração do processo de vacinação e um relaxamento gradual das restrições às viagens de verão podem contribuir positivamente para a atividade económica, principalmente através do turismo, que gera um quarto do PIB do país.

No primeiro trimestre, os especialistas ainda contam com uma taxa de crescimento negativa, mas a partir do segundo trimestre, o consumo e as exportações poderiam dar um claro impulso à economia e levar o PIB a taxas positivas.

No terceiro trimestre, o gabinete do orçamento prevê uma maior recuperação da economia, embora ainda claramente abaixo dos números pré-pandémicos.