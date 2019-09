À frente do FC Porto há 35 anos, Jorge Nuno Pinto da Costa, o mais titulado dirigente desportivo a nível mundial, pode estar perto de anunciar a recandidatura para aquele que será o 15º mandato a gerir os ‘destinos’ dos ‘dragões’. Com 21 campeonatos conquistados, 12 Taças de Portugal, 20 Supertaças, duas Ligas dos Campeões, duas Ligas Europa, duas Taças Intercontinentais e uma Supertaça Europeia, só no que concerne ao futebol, Pinto da Costa é, provavelmente, o presidente mais difícil de substituir na Europa do futebol e a sucessão é tema quase tabu entre ‘dragões’. Para Pedro Marques Lopes, empresário, comentador e adepto portista, a notícia de que Pinto da Costa pode estar próximo de anunciar a recandidatura deixa-o feliz. Mas afinal quais são os desafios que o atual presidente do FC Porto tem para o próximo quadriénio, caso seja eleito? Para o comentador, em declarações ao JE, não há nada de muito diferente naquilo que exige ao dirigente dos ‘dragões’: “os desafios são aqueles que sempre existem no FC Porto: ganhar campeonatos, competições europeias e colocar o FC Porto no lugar que é de direito, que é ser favorito a ganhar tudo e mais alguma coisa”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.