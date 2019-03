Planetiers quer fazer de Portugal um país mais sustentável

A Planetiers tem como foco a utilização de meios interativos e inovadores para se aproximar dos consumidores, sejam eles particulares, empresas, cidades ou universidades. Sérgio Ribeiro, CEO e cofundador da plataforma, destaca o apoio do professor Mohan Munasinghe e das Nações Unidas como parceiros da área da comunicação e informação. Aliás, este físico do Sri Lanka foi o primeiro convidado do ciclo de encontros do Jornal Económico, do Grupo Bel e da Planetiers, que decorreu ontem na forma de um pequeno-almoço, na “Sala Belém” do Hotel Pestana Palace, em Lisboa.

“A Planetiers nasce assim como um mercado online tendo num só sítio [o digital] todos os produtos que me permitem ser mais sustentável. A partir daí percebemos que não é só o consumidor particular que precisa deste apoio. São também as empresas e a liderança”, disse o responsável ao Jornal Económico.

Sérgio Ribeiro acredita que as atuais gerações estão a ganhar cada vez mais consciência dos problemas ambientais. “As pessoas percebem que, se não mudamos, não são só os nossos bisnetos ou trisnetos que vão acarretar com estas consequências”, acrescenta.

O facto da Planetiers ter começado como um ‘marketplace’ online de produtos sustentáveis tem chamado a atenção de particulares e de empresas. “O BNP Paribas, a EDP, e outras pequenas e médias empresas já começaram a contactar-nos”, conclui.