Plataforma europeia de aconselhamento ao investimento chega a Portugal

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) assinaram um memorando de entendimento para promover o apoio disponível através da Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento (PEAI). Tendo por base os conhecimentos especializados do BEI e das instituições parceiras, a Plataforma de Aconselhamento presta apoio específico à identificação, preparação e desenvolvimento de projetos de investimento em toda a União Europeia. Um dos principais objetivos da consiste em estabelecer uma presença local em toda a União Europeia, a fim de adaptar a assistência técnica prestada.

“O BEI trabalha em estreita colaboração com os bancos de fomento nacionais, que são os nossos principais parceiros em toda a União Europeia. Estamos a reforçar a nossa colaboração com a IFD, a fim de garantir que os investimentos efetuados em Portugal beneficiam dos conhecimentos especializados, do aconselhamento e do apoio do BEI, através da Plataforma de Aconselhamento”, disse Emma Navarro, vice-presidente do BEI, em comunicado divulgado sta quinta-feira.

A IFD fica responsável pelo desenvolvimento do acesso local ao apoio da plataforma. Nos termos do novo acordo, a IFD funcionará como um ponto de entrada nacional para potenciais clientes e partes interessadas que pretendam utilizar a plataforma. A instituição de desenvolvimento portuguesa assegurará ainda a promoção, a nível nacional e local, de atividades.

“A Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento presta serviços de aconselhamento que visam melhorar a qualidade dos projetos de investimento”, afirmou, Henrique Cruz, presidente da comissão executiva da IFD.

“Esta parceria com a IFD permitirá às empresas portuguesas terem acesso à experiência e aos conhecimentos especializados do grupo do BEI no âmbito dos serviços disponibilizados, desde a avaliação preliminar da ideia do projeto, a aconselhamento técnico, jurídico e financeiro, formação e apoio à execução, fornecendo às empresas portuguesas ferramentas úteis para o seu crescimento”, acrescentou.

O memorando de entendimento assinado ontem promove também a colaboração entre o BEI e a IFD através da criação de uma plataforma de partilha de conhecimentos e melhores práticas. Esta irá permitir às instituições parceiras da PEAI em Portugal terem acesso a informações sobre como utilizar os instrumentos financeiros disponíveis para prosseguir objetivos de política pública por toda a Europa e adaptar esses exemplos e melhores práticas às circunstâncias das homólogas portuguesas.

Em janeiro de 2018, o BEI concedeu um empréstimo de 100 milhões de euros à IFD para a disponibilização de linhas de crédito ao sistema bancário nacional em condições favoráveis, traduzidas em baixas taxas de juro e longos prazos de reembolso, a fim de apoiar projetos de investimento de empresas portuguesas.