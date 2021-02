“Podemos ganhar as eleições autárquicas ao PS”. Assista ao “Primeira Pessoa” com Francisco Rodrigues dos Santos

A direção do CDS-PP abanou mas não caiu, após Mesquita Nunes ter pedido eleições antecipadas. Francisco Rodrigues dos Santos conseguiu aprovar uma moção de confiança, no Conselho Nacional, e legitimar a sua liderança. A votação deixou clara a “oposição interna forte” que enfrenta a atual direção, sobretudo no grupo parlamentar.

Mas o problema do CDS-PP vai além das disputas pela direção. As sondagens têm, desde setembro, colocado o CDS-PP abaixo de 1%. Os críticos de Francisco Rodrigues dos Santos contestam a falta de capacidade de mobilizar e de captar eleitorado que tem fugido para o Chega e Iniciativa Liberal. O ‘buraco’ financeiro de cerca de 1,5 milhões de euros nas contas do partido e a interrupção do processo de reestruturação da dívida não ajudam.

Estes e outros temas serão esclarecidos na edição desta semana do programa “Primeira Pessoa”, da plataforma multimédia JE TV, com a entrevista a Francisco Rodrigues dos Santos, líder máximo do CDS-PP.