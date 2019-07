Polémica com golas antifumo: “O sr. jornalista tem aqui material que é inflamável”, diz ministro

O Governo destacou hoje a importância do programa “Aldeias Seguras”, rejeitando alongar-se em comentário sobre a polémica com o material para usar que foi distribuído em aldeias por todo o país às populações, mas que é inflamável.

Questionado pelos jornalistas sobre o facto das golas distribuídas não serem resistentes ao fogo, o ministro da Administração Interna, visivelmente irritado, tocou com o dedo no microfone de uma das televisões presentes e afirmou: “O senhor jornalista tem aqui material que é inflamável”.

Rejeitando responder diretamente a questões relacionadas com esta polémica, Eduardo Cabrita afirmou que as golas não são “material de combate a incêndio”.

O ministro reagiu assim à notícia avançada hoje pelo Jornal de Notícias a revelar que a Proteção Civil entregou setenta mil golas antifumo fabricadas com material inflamável e sem tratamento anticarbonização, que custaram 125 mil euros, foram entregues pela Proteção Civil no âmbito do programa “Aldeia Segura – Pessoas Seguras”.

“Vamos ser responsáveis, vamos ter sentido de responsabilidade”, afirmou o ministro.

“É absolutamente irresponsável e alarmista estar a desvalorizar um programa que é fundamental para o combate aos incêndios”, disse o ministro da Administração Interna.

O governante destacou a “importância” deste programa que implica um “profundo envolvimento comunitário”, que está a ser desenvolvido em 1.600 aldeias em todo o país, e que ajuda as populações a saberem como agir em caso de incêndio.