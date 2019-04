Polícia britânica diz que ataque na linha férrea está relacionado com Brexit

A polícia britânica disse esta terça-feira que estava a investigar duas tentativas de sabotagem às linhas férreas. As autoridades acreditam que as ações foram deliberadas e podem estar relacionadas com a saída do Reino Unido da União Europeia.

Os engenhos foram encontrados por trabalhadores dos caminhos de ferro, na estação Central de Inglaterra, no dia 21 de março e foram encontrados, novamente, seis dias depois, a 27 de março. A polícia anunciou que os engenhos falharam na perturbação da linha.

“Isto foi uma tentativa séria e deliberada de causar sabotagem e de perturbar o serviço férreo britânico”, afirmou Sean O’Callaghan da Polícia Britânica de Transportes. “Estamos a tentar perceber porque razão alguém iria colocar a sua vida em risco para colocar estes materiais numa linha ativa. Ainda assim, da nossa perspetiva inicial, estará relacionado com o Brexit”, continuou no comunicado.

Sean O’Callaghan disse que a intenção foi apenas de atrasar o serviço em vez de causar danos na infraestrutura da linha de comboios.