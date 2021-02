Política internacional em debate na JE TV. Esta quarta-feira estreia “A Arte da Guerra”

A atualidade internacional vai estar em debate esta quarta-feira às 19h00 no novo programa da plataforma multimédia JE TV, “A Arte da Guerra”, um espaço da autoria do jornalista do Jornal Económico, António Freitas de Sousa que conta com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.

Nesta primeira edição, vamos debater a política dos Estados Unidos pós-fracasso de mais um impeachment a Donald Trump; os avatares de Mario Draghi como primeiro-ministro, o 67º desde 1945, de Itália; e as eleições no Kosovo, uma região esquecida de todos mas que quer fazer parte de União Europeia, que teve eleições no passado domingo, de que resultou a vitória de um partido de esquerda.