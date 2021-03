Político e bilionário francês Olivier Dassault morre em queda de helicóptero

O político e empresário francês Olivier Dassault, um dos acionistas do grupo de indústria aeroespacial fundado pelo seu avô, Marcel Dassault, morreu neste domingo, aos 69 anos, devido à queda do helicóptero em que viajava. O acidente, que provocou outra vítima mortal, sucedeu pouco depois de o aparelho levantar voo, despenhando-se numa zona rural da Normandia.

Deputado na Assembleia Nacional de França, representando desde 1988 (com um interregno entre 1997 e 2002) um círculo da região nortenha de Oise nas listas dos republicanos – sucessores dos gaulistas, pelos quais o seu pai, Serge Dassault, também foi eleito senador -, Olivier Dassault apareceu na 361.ª posição entre as maiores fortunas do mundo, publicada pela revista “Forbes”. Detinha, como os três irmãos, ativos no valor de cinco mil milhões de euros.

Olivier Dassault foi homenageado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, que o descreveu numa mensagem de Twitter como alguém que “amava a França” e que ao longo da sua vida “nunca parou de servir o país”.

Afastado da gestão das empresas do seu grupo, por incompatibilidade com a atividade política, Olivier Dassault distinguiu-se também enquanto piloto de aviões e chegou a ser diretor de Estratégia da Dassault Aviation e vice-presidente do grupo de imprensa Valmonde. Também se envolveu no diário “Le Figaro” após a compra do título pela holding familiar, da qual foi presidente do conselho de supervisão até enveredar pela política ativa.