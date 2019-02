Porque é que as zebras têm riscas? Cientistas garantem ter descoberto

De acordo com um estudo recente da Universidade de Bristol, a pele riscada das zebras é capaz de afastar moscas e insetos.

Para chegar a esta conclusão, o departamento de ciências biológicas da universidade inglesa protagonizou uma iniciativa inédita. Os investigadores vestiram uma amostra de cavalos com uma máscara de zebra, uma espécie de manto que cobria o dorso dos mamíferos, de forma a conseguir estudar o comportamento dos insetos.

“As moscas demonstraram uma capacidade reduzida de pousar nos cavalos mascarados do que nos outros. As riscas atrapalham a visão destes parasitas e dificultam a aterragem.”, lê-se no estudo, publicado na revista científica Plos One, e citado pela Forbes.

Assim, concluiu-se que a dualidade de tons do pêlo destes animais atrapalha a visão das moscas e dos insetos, acabando por os afastar e funcionando como uma barreira eficaz contra estes parasitas, tantas vezes portadores de doenças.

Durante a experiência, os cientistas ingleses concluíram, também, que o comportamento das zebras evita, naturalmente, a aterragem de moscas. Em comparação com os cavalos, as zebras são mais mexidas e abanam a cauda mais vezes.