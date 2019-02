Portal ‘Poupa Energia’ estima poupança anual de 112 euros

O Portal Poupa Energia, lançado pelo Governo há dois anos e dirigido a todos os consumidores de eletricidade e gás natural, estima uma poupança total anual de 223 mil euros com as mudanças de tarifário de energia realizadas no portal, de acordo comunicado publicado esta quinta-feira.

Os consumidores que efetuaram pedidos de mudança de comercializador no último trimestre de 2018 através do portal procuraram maioritariamente ofertas dual que incluem eletricidade e gás natural, esclareceu a ADENE. Os 329 pedidos registados neste período traduzem uma poupança estimada anual de 37 mil euros por ano, valor que representa uma poupança de 112 euros ao ano por consumidor.

O Poupa Energia, que é operacionalizado pela ADENE – Agência para a Energia, registou no final de 2018, um total de 216 mil visitas, número que se traduziu em cerca de 200 mil simulações e 2 187 pedidos de mudança de tarifário.