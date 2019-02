Porto recebe jornadas parlamentares do PSD com “visão e ambição por um Portugal melhor”

As jornadas parlamentares do Partido Social Democrata (PSD) arrancam esta quinta-feira, no Porto, com o lema “visão e ambição por um Portugal melhor”. Estas são as segundas jornadas organizadas com Rui Rio na liderança dos sociais-democratas, estando previstas várias visitas e o debate sobre o atual retrato socioeconómico português e as perspetivas de futuro.

O primeiro dia das jornadas parlamentares vai ter início com uma visita à ala pediátrica e IPO do hospital de São João, no Porto. A necessidade de melhorar os cuidados pediátricos no Porto é conhecida há vários anos e, desde então, vários Governos liderados por José Sócrates, Pedro Passos Coelho e António Costa vieram prometer obras que até agora não saíram do papel. A ministra da Saúde, Marta Temido, veio recentemente dizer que as obras devem arrancar “no final deste ano ou início do próximo”.

O período de visitas prossegue com uma visita ao Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo. A abertura formal das jornadas parlamentares está marcada para as 15h00, com as intervenções do presidente da distrital do Porto, Alberto Machado, e do líder parlamentar, Fernando Negrão.

Segue-se um painel com o tema Retrato Socioeconómico de Portugal: Pilares do Desenvolvimento, onde vão intervir o politólogo André Freire, o porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD António Tavares, a autarca Isaura Morais, o ex-secretário de Estado José Ferreira Gomes e a empresária Susana Sargento. O painel será moderado pelo jornalista e ex-administrador da RTP Luís Marinho. Pelas 18h00 está agendada uma reunião interna dos deputados sociais-democratas.

O primeiro dia de jornadas parlamentares do PSD termina com um jantar, que vai contar com a presença do eurodeputado e cabeça de lista do partido às europeias, Paulo Rangel. O mote da intervenção serão as “perspetivas para a social-democracia numa Europa em transformação”.

Na sexta-feira, os trabalhos têm início pelas 10h00 com um painel com o tema “o Portugal que queremos”. O segundo painel das jornadas vai contar com a participação do presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, o vice-presidente do PSD David Justino e o presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias. A moderar o debate estará o jornalista e presidente do conselho de administração da Agência Lusa, Nicolau Santos.

As jornadas parlamentares terminam com o discurso de encerramento do presidente do PSD, Rui Rio, e do líder da bancada parlamentar social-democrata.