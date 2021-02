Porto-Sporting. Casas de apostas dão favoritismo ao campeão em título da I Liga

Apesar do FC Porto estar dez pontos atrás do Sporting as casas de apostas atribuem o favoritismo do ‘clássico’ com a equipa de Alvalade. O jogo a contar para 21ª. jornada realiza-se no Estádio do Dragão, opondo o segundo classificado à equipa que lidera a I Liga. Dada a diferença pontual, o jogo é encarado como uma potencial partida decisiva na corrida pelo título.

A Betclic atribuiu uma odd de 2.16 a uma vitória do Porto, enquanto uma vitória do Sporting tem uma odd de 3.95. Um empate reúne uma odd de 3.42.

A Betano também aponta a equipa azul e branca como favorita à vitória, atribuindo uma odd de 2.09. Esta casa de apostas considera a vitória do Sporting ainda mais improvável, fixando a odd em 4.14. O empate reúne uma odd de 3.57.

Previsão idêntica à da Betano tem a Bet.pt. Esta casa de apostas atribui à vitória do Porto uma odd de 2.05, enquanto uma vitória da equipa de Alvalade tem uma odd de 4.10. A previsão para o jogo terminar empatado reúne uma odd de 3.55.

A Solverde.pt, por sua vez, atribui uma odd de 2.00 à vitória dos dragões, sendo que a vitória do Sporting reúne uma odd de 4.00. A odd do empate foi fixada em 3.40.

O clube liderado por Pinto da Costa e o clube liderado por Francisco Varandas já se defrontaram 238 vezes. O emblema da cidade Invicta saiu vitorioso em 86 ocasiões. Já o Sporting alcançou a vitória em 83 partidas. Dos jogos realizados 69 terminaram empatados. Na história do ‘clássico’, os leões são a equipa mais goleador, tendo 338 tentos concretizados. Já os dragões marcaram 318 vezes ao Sporting.

O jogo 239 entre Porto e Sporting ocorre numa altura em que o clube verde e branco lidera a I Liga com 54 pontos. Segue-se o Porto com 44 pontos. O Sporting vem de um ciclo de oito vitórias consecutivas. Já o Porto, nos últimos cinco jogos, venceu apenas dois e empatou três.

Para este jogo, a equipa treinada por Sérgio Conceição não poderá contar com o senegalês Mbaye e o brasileiro Evanilson também poderá ficar de fora. Do lado do Sporting, Ruben Amorim não vai contar com o avançado português Paulinho, devido a lesão.