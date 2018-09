Porto ultrapassa Lisboa nos preços do alojamento local

Invertendo a tendência de oscilação verificada entre final de 2016 e início de 2018, as diárias médias anuais no alojamento local subiram (em termos homólogos) 17,5% na cidade do Porto e 11,6% na cidade de Lisboa no 3º trimestre de 2018 (até final de agosto). Este é o segundo trimestre consecutivo em que se verifica um aumento nos valores praticados nas duas cidades, de acordo com o Índice de Diárias Médias Anuais no Alojamento Local (IAL) da publicação especializada Confidencial Imobiliário.

Entre o final de 2016 e início de 2018, as diárias médias anuais variaram entre subidas e descidas, de tal forma que, no acumulado, do período os valores apresentaram uma descida de 6,4% no Porto e 4,9% em Lisboa. Já em Barcelona, o mercado apresentou desde final de 2018 uma tendência consistente de subida, somente invertida no começo deste ano. No acumulado desse período as diárias médias anuais na cidade espanhola subiram 9,2%. Já no trimestre mais recente, as subidas de Lisboa e Porto superam Barcelona, que observou um aumento homólogo de 4,9%.

“Esta oscilação de preços no alojamento local acontece mesmo num cenário em que existe uma elevada pressão da procura, pois a oferta ainda é muito atomizada, assente num elevado número de operadores de pequena escala, o que faz com quem sejam sobretudo price-takers e não price-makers”, comenta Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, em comunicado oficial.

“Estas subidas mais recentes comprovam ainda que Lisboa e Porto estão a consolidar-se ainda mais no circuito turístico internacional e afirmar-se como mercados maduros”, diz ainda.

Os valores por trás do estudo resultam de um índice de preços específico para o Alojamento Local, monitorizando o valor médio anual das diárias praticadas no mercado, tendo periodicidade trimestral e remontando ao final de 2016. Para efeitos de benchmarking cobre Barcelona, além de Lisboa e Porto.