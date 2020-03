Portugal com oito casos confirmados de coronavírus

Portugal tem mais dois casos de pacientes infetados com coronavírus, elevando para oito o número de casos confirmados em Portugal, avança a RTP esta quinta-feira. Os dois novos pacientes infetados, do sexo masculinho com idades entre os 40 e os 50 anos, estão internados Hospital de São João no Porto.

Na noite de quarta-feira a Direção-Geral de Saúde (DGS) avançou que o número de casos suspeitos em Portugal estava nos 117.

O sexto caso confirmado diz respeito a uma doente do sexo feminino entre os 40-49 anos e está no hospital Curry Cabral, em Lisboa, sendo assim o segundo infetado internado nesta unidade de saúde.

Cinco dos pacientes estão internados no São João do Porto, e um no Hospital de Santo António, também na invicta. Já em Lisboa, há dois pacientes internados no Hospital Curry Cabral.

Dos oito casos, quatro têm origem em cidadãos provenientes de Itália e um de Espanha e há três casos com ligação a caso confirmado.

