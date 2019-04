Saúde, nutrição e tecnologia foram as novidades da última Alimentaria & Horexpo Lisboa, que voltou à FIL no final de março. Nesta edição, que recebeu 24.200 visitantes – mais 5% que no certame realizado em 2017 –, destacou-se novamente a importância das trocas comerciais realizadas entre Portugal e Espanha, atendendo a que as empresas portuguesas do setor são as terceiras maiores importadoras de alimentos e bebidas espanholas. Já em 2017, as exportações espanholas de alimentos e bebidas para Portugal rondaram os 3.428 milhões de euros, mais 9% que no ano anterior.

A presença de produtos espanhóis é particularmente relevante no segmento do peixe congelado, dado que 40% das quantidades vendidas em Portugal têm origem espanhola – sendo que Portugal é o país da União Europeia (UE) com maior consumo de peixe, com 56,8 quilos per capita por ano, refere a Alimentaria. Além disso, Espanha é o décimo mercado para os vinhos do Porto – com 120 mil caixas compradas em 2015, pelo montante de 4,6 milhões de euros. Em entrevista ao Jornal Económico, o CEO da Alimentaria, Antonio Valls, refere que depois do sucesso em Lisboa, a projeção da gastronomia como valor diferencial é também uma das tendências que a Alimentaria quer reforçar na feira alimentar do próximo ano, em Barcelona.

