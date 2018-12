Portugal e Guiné Equatorial assinam protocolo para ensino da língua portuguesa

O Instituto Camões e a Universidade Nacional da Guiné Equatorial assinaram um protocolo que marca o início da cooperação em matéria de promoção da língua portuguesa por parte de entidades portugueses naquele país da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), anunciou hoje o Governo português.

“O protocolo consigna a criação de um Leitorado de Português e de um Centro de Língua Portuguesa/Camões, na Universidade Nacional da Guiné Equatorial, tendo já sido selecionada a docente que irá assegurar o desenvolvimento de uma licenciatura e de um curso secundário em Estudos Portugueses. O protocolo estabelece ainda a criação de projetos no domínio da formação de docentes de Português como língua estrangeira”, informa o Governo através de comunicado.

O protocolo foi assinado na capital da Guiné Equatorial, Malabo, pelo encarregado de negócios de Portugal, Manuel Grainha do Vale, e pelo reitor da universidade, Filiberto Ntutumu Nguema Nchama, com a presença do ministro delegado dos Assuntos Exteriores e Cooperação da Guiné Equatorial, Bonifácio Mitogo Bindang.