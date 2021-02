Portugal é o quinto país que mais jogadores fornece em 90 anos de Liga espanhola

Portugal está em destaque num grupo restrito de países que mais jogadores fornecem à Liga espanhola, de acordo com dados do portal Transfermarkt, site especializado em transferências de futebolistas.

Na temporada de 2020/21, Portugal é o quarto país que mais jogadores coloca nas duas principais divisões com um total de 25 futebolistas nos dois principais campeonatos de Espanha: La Liga Santander (primeira liga espanhola) e La Liga Smartbank (equivalente à segunda divisão). Atualmente, atuam 15 jogadores de futebol portugueses no principal escalão do futebol espanhol e dez futebolistas na segunda divisão.

Com este número, Portugal supera o Brasil no número de futebolistas a atuar nos principais campeonatos do país vizinho, sendo que na temporada atual, as equipas espanholas inscreveram 24 atletas brasileiros. A Argentina é o país que mais jogadores fornece a Espanha com um total de 50 atletas, seguido de França com 33 jogadores.

Esta contabilidade torna-se ainda mais interessante se verificarmos que, em 90 anos de Liga espanhola, Portugal está no quinto lugar dos países estrangeiros que mais jogadores colocam em Espanha. Nestes 90 anos, atuaram 151 jogadores portugueses na Liga espanhola, menos dois do que a França por exemplo. Neste capítulo, a Argentina lidera o ranking destacada com 522 argentinos a jogar na Liga espanhola ao longo dos 90 anos deste campeonato.