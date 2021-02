Portugal é o sétimo país da União Europeia (UE) com maior percentagem de população que já recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Até esta quarta-feira, 16 de fevereiro, 203.286 portugueses completaram a vacinação contra o novo coronavírus, o que corresponde a cerca de 1,98% da população nacional. A percentagem está acima da média da UE e coloca Portugal à frente de algumas das maiores potências europeias, como França, Alemanha e Bélgica, no que diz respeito à conclusão do processo de vacinação.

Segundo os dados do portal Our World in Data, Portugal administrou, até 16 de fevereiro, mais de 539 mil doses das vacinas distribuídas pela UE, no âmbito dos contratos celebrados com farmacêuticas. Dessas, 336,5 mil são referentes à primeira toma da vacina, enquanto as restantes 203,2 mil foram inoculadas como segunda dose. Ou seja, apenas 203,2 mil portugueses estão completamente vacinados. Ora, tendo em conta que os últimos dados do Eurostat indicam que Portugal tem uma população de cerca de 10,3 milhões, isso significa que, pelo menos, 1,98% dos portugueses já concluíram o processo de vacinação.

