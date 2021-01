A atividade económica deverá ter diminuído no quarto trimestre do ano passado, devido ao agravamento das restrições implementadas no combate à pandemia, e ter-se traduzido numa queda do PIB face ao trimestre anterior. Mas o descontrolo da pandemia, que obrigou a um novo confinamento e deu um tiro nas esperanças dos primeiros passos para a recuperação arrancar logo no início deste ano, poderá conduzir a um primeiro trimestre também ele de quebra económica, levando o país a uma recessão técnica, com consequências incertas para o segundo trimestre do ano.

