Portugal paga 1% para vender três mil milhões em dívida a 30 anos. Procura superou 40 mil milhões

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – colocou esta quarta-feira três mil milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) com prazo de 2052, tendo pago 1,006% numa venda sindicada na qual a procura atingiu um recorde acima dos 40 mil milhões de euros, ou 13 vezes superior à oferta.

“Com esta emissão a 30 anos o IGCP consegue alargar a oferta em Obrigações do Tesouro, a maturidade mais longa antes desta emissão era a 24 anos. O ambiente atual de taxas juro historicamente baixas, é muito benéfico para este tipo de emissões e enquanto assim for irá permitir fazer o rollover da dívida com um custo significativamente mais baixo”, afirmou Filipe Silva, diretor de investimentos do Banco Carregosa.

A yield da emissão fixou-se nos 85 pontos base acima da taxa swap do euro a 30 anos (0,156%) o que corresponde a 1,006%.

[Em atualização]