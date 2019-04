Portugal pode tornar-se campeão mundial de programação

Uma equipa de três estudantes da Universidade do Porto vai representar Portugal na final mundial do International Collegiate Programming Contest (ICPC) esta quinta-feira, dia 4 de abril.

Após a medalha de bronze arrecadada em Paris na fase regional europeia, a formação portuguesa vai lutar pelo título de campeã mundial em programação contra 400 estudantes universitários de 47 países de todo o mundo. Durante as seis horas de competição – entre as 11h00 e as 17h00 –, o Centro de Congressos da Alfândega do Porto vai ser palco do evento de programação.

Alberto Pacheco, Gonçalo Paredes e Ricardo Pereira são estudantes da Faculdade de Ciências da U.Porto e compõem a primeira equipa a representar Portugal na competição, no mesmo ano em que o país se estreia como anfitrião do evento, numa organização da Universidade do Porto.

O ICPC constitui uma oportunidade única para os estudantes universitários contactarem com algumas das maiores empresas na área da tecnologia e inovação, com oportunidades de serem recrutados para projetos de relevo mundial.

A entrada no evento é gratuita, mediante a lotação do espaço, estando prevista a emissão em streaming. A final da 43.ª edição do ICPC é apoiada pela JetBrains – que disponibiliza a ferramenta de programação global do ICPC –, juntamente com parceiros da indústria a nível regional, como a Huawei, Two Sigma, Endure Capital e Prodigy Finance. No âmbito local, o apoio é prestado por DNS.PT, Associação de Turismo do Porto e Norte, Farfetch, Primavera, Euronext, Efacec, Jumia, Natixis, Autosueco, Axians, Cisco, Maxiglobal, Sonae, Firmo e Navigator.