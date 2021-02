Portugal regista 204 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Metade são na região de Lisboa e Vale do Tejo

Portugal conta com um total de 765.414 casos confirmados de Covid-19, mais 3.508 do que ontem, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo, 7 de fevereiro, de 2021. Ontem, sábado registaram-se 6.132 novos casos.

O número de vítimas mortais por infeção com novo coronavírus totaliza agora 14.158, registando-se mais 204 mortos nas últimas 24 horas, dos quais 100 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 39 na região Norte, 40 no Centro, 13 no Alentejo, 10 no Algarve e dois na Região Autónoma da Madeira. Sábado, verificaram-se 214 óbitos.

