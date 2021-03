Portugal regista excedente externo de 17 milhões de euros em janeiro

O saldo das balanças corrente e de capital situou-se em 17 milhões de euros em janeiro de 2020, um resultado que compara com os 114 milhões de euros registados em igual período do ano passado. Os dados revelados pelo Banco de Portugal (BdP) esta quarta-feira mostram um agravamento significativo dos défices das balanças comercial e financeira consistentes com este resultado.

A variação negativa registada no saldo conjunto das balanças corrente e de capital foi em parte motivada pelo agravamento do défice comercial português, que sofreu com as quedas nas exportações e importações. Em janeiro, as exportações de bens e serviços diminuíram 20,9% (9,3% nos bens e 44,1% nos serviços), enquanto que as importações diminuíram 19,5% (16,3% nos bens e 33% nos serviços).

Adicionalmente, a redução do défice da balança de bens, comparando com o período homólogo, no valor de 558 milhões de euros foi largamente compensada pela diminuição do excedente da balança de serviços, em 614 milhões de euros. A nota do BdP destaca que 467 milhões de euros deste último montante resultaram da rubrica de viagens e turismo.

Por outro lado, o défice da balança de rendimento primário reduziu-se em 132 milhões de euros, isto em termos homólogos, para 56 milhões de euros, uma diminuição justificada maioritariamente por uma subida dos rendimentos recebidos do exterior. Já o excedente da balança de rendimento secundário caiu 217 milhões de euros, batendo nos 53 milhões de euros um resultado explicado por uma diminuição das transferências correntes diversas.

Analisando a balança financeira, verifica-se que esta registou uma diminuição de 260 milhões de euros dos ativos líquidos de Portugal face ao exterior. Esta descida explica-se por um aumento de passivos, destacando o banco central o investimento por não residentes em títulos de dívida pública portuguesa.