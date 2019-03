Portugal Restaurant Week: 112 restaurantes com desconto em 17 cidades

No passado quinta-feira arrancou a quinta edição do Portugal Restaurant Week, uma iniciativa que, até 14 de março, permite que os clientes experimentem menus de autor em restaurantes premium por 20 euros, ultrapassando, nalguns casos, descontos de mais de metade do preço habitual da refeição.

Apesar de existir em Portugal desde 2012, o evento só começou a ser organizado pelo The Fork em 2015, altura em que o grupo norte-americano Tripadvisor comprou a startup BestTables e fez nascer a plataforma de reserva de mesas. “De 2012 a 2014, a BestTables era a responsável pelas reservas online mas não organizava o evento”, conta Sérgio Sequeira, country-manager do The Fork, e antigo accionista da startup portuguesa.

O modelo da iniciativa, que nasceu nos Estados Unidos e promove originalmente duas edições por ano, têm-se adaptado à realidade portuguesa. “Já chegamos a organizar duas a três edições por ano mas deixou de fazer sentido num mercado como o português porque acabava por gerar alguma saturação nos restaurantes. E se não conseguirmos garantir os melhores, perde-se a essência do evento.”

A Restaurant Week tem fidelizado clientes nos últimos anos e há cada vez mais restaurantes a querer aderir à iniciativa e a ter a oportunidade de receber outros públicos, já que a ideia é mesmo a de democratizar o consumo em restaurantes de alta-cozinha.

Mas para participar é preciso receber um convite da organização: “Somos nós que convidamos os restaurantes. Convidamos aqueles que têm uma média de ticket acima dos 30 euros para que os clientes possam usufruir de, pelo menos, 30% de desconto”, explica ao Jornal Económico.

Até 14 de março, se quiser ir jantar fora pode reservar uma mesa em qualquer um dos 112 restaurantes aderentes espalhados por 17 cidades do país, de Lisboa ao Funchal. E, por cada refeição servida, é doado 1 euro às instituições de responsabilidade social escolhidas pela organização. “Tentamos mudar todos os anos as instituições que apoiamos. Não só para conseguirmos ajudar várias entidades como para sermos o mais transparentes possível. Desde o escândalo da Raríssimas, as pessoas estão cada vez mais de pé atrás com estas iniciativas solidárias.”, confessa Sérgio Sequeira.

Para Sérgio Sequeira, o público português recebe com entusiasmo a iniciativa gastronómica. “O ano passado foi um sucesso!”, diz. E os números não mentem: na edição de 2018, foram doados 26 mil euros e o número de reservas cresceu 9% face ao ano anterior. A divulgação nos media é o pilar da comunicação do evento mas, este ano, a organização começou a apostar em influenciadores digitais, um passo que, segundo o empresário, integra-se na estratégia do The Fork.

Também no ano passado foi anunciada uma novidade que se mantém nesta edição: os chamados menus de luxo, onde restaurantes galardoados com estrelas Michelin cobram apenas 40 euros pela refeição completa, como é o caso do requisitado Eleven, do chef Joachim Koerper, que normalmente esgota os lugares disponíveis nos primeiros dias do evento.

Caso prefira os menus-base de 20 euros, há muito por onde escolher: da gastronomia típica às opções argentinas, sem esquecer os pratos japoneses.