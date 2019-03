Portugal vai aos mercados financiar-se em 1.250 milhões de euros

Portugal vai aos mercados para financiar-se em 1.250 milhões de euros. O IGCP, agência que gere a dívida pública portuguesa, anunciou esta sexta-feira que vai realizar a emissão de dívida com maturidades de sete e nove anos na próxima semana.

“O IGCP vai realizar no próximo dia 13 de março pelas 10:30 horas dois leilões das OT [obrigações do tesouro] com maturidade em 21 de julho de 2026 e 15 de junho de 2029, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros”, pode-se ler no comunicado.

A última emissão teve lugar a 20 de fevereiro quando Portugal emitiu um total de mil milhões de euros em dívida a três meses e a 11 meses.

Também em fevereiro, o país realizou outra emissão em que pagou a taxa mais baixa de sempre para vender obrigações a 10 anos: 1,568%.

Já no primeiro leilão do ano, o Tesouro emitiu um total de 1.750 milhões de euros, em dívida a seis e 12 meses, com as taxas a caírem nas duas maturidades.