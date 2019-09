Portuguesa Aquinos Group compra gigante francês e torna-se líder europeu da fileira de mobiliário de conforto

A evolução positiva da Parpública deve-se essencialmente aos resultados positivos das atividades operativas, à redução da dívida e dos juros associados e ainda aos dividendos recebidos. Apesar de os prejuízos da TAP registados no primeiro semestre deste ano não serem objeto de consolidação integral nas contas da ‘holding’ do Estado, a Parpública vincou que a “magnitude” dos prejuízos impõe a necessidade de recolocar a companharia área na rota dos resultados positivos no segundo semestre do ano.