Portugueses ganham em média 951 euros por mês. Ordenados em máximos de 4 anos

Os portugueses ganham em média um salário médio bruto regular de 951 euros. Os dados são relativos ao mês de março e representam uma subida de 3,1% face a período homólogo foram divulgados esta quinta-feira, 9 de maio, pelo INE.

Este é o valor mensal mais elevado em quatro anos, desde março de 2015, conforme demonstram os dados do INE. O valor de 951 euros é a remuneração regular, isto é, exclui os subsídios de férias e de Natal, entre outras componentes salariais, explica o INE, com o objetivo de expurgar comportamentos sazonais.

Já a remuneração bruta total mensal em março atingiu os 1.068 euros, com este valor a incluir os subsídios e outras componentes salariais, uma subida de 2,5% face ao mês homólogo.

Analisando o ano de 2018, a remuneração bruta total mensal por trabalhador foi de 1.142 euros, registando uma subida de 2,9% face a 2017, quando atingiu os 1.110 euros.

Já a remuneração regular atingiu os 924 euros no ano de 2018, com esta remuneração a representar 80,9% da remuneração total do trabalhador.

Analisando por profissão, são os trabalhadores do setor da eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio que ganham mais em Portugal: 2.490 euros de remuneração bruta regular.

Seguem-se os trabalhadores das atividades financeiras e de seguros (2.048 euros). A fechar o pódio dos melhores salários, encontram-se as atividades dos organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais (1.682 euros).

Em sentido contrário, os trabalhadores das atividades administrativas e dos serviços de apoio são os piores remunerados no país: 650 euros mensais de remuneração bruta regular.

Seguem-se os trabalhadores das indústrias extrativas (666 euros) e do setor de alojamento, restauração e similares (686 euros).