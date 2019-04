Portugueses gastaram 32 milhões de euros em medicamentos para alergias

A carga fiscal atingiu, no ano passado, o recorde histórico de 35,2%, mas o Executivo português não espera que ela recue significativamente nos próximos anos. Segundo os dados divulgados hoje no Programa de Estabilidade, entre 2019 e 2023, esse indicador recuará apenas 0,3 pontos percentuais do PIB, mantendo-se ao longo dos próximos cinco anos em torno dos 35%. Só em 2023, ficará abaixo deste patamar ao fixar-se nos 34,8%.