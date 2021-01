Possível ataque a embaixada israelita em Nova Delhi coloca país em alerta

Uma explosão ocorrida esta sexta-feira fora da embaixada israelita em Nova Dehli, capital da Índia, colocou o país em estado de alerta. Mesmo não havendo ainda confirmação de que se trata de um atentado, o Estado judaico vive desde novembro sob a ameaça de retaliação do Irão, depois do assassinato (com um drone) do cientista iraniano Mohsen Fakhrizadeh, atribuído a Tel Avive.

Segundo os jornais do país, as autoridades israelitas estão a tratar a explosão como um ataque suspeito contra a embaixada e intensificaram as precauções de segurança nas missões diplomáticas de todo o mundo. Os quarteirões em volta da embaixada indiana foram isolados após a explosão e a polícia e especialistas em eliminação de bombas estão no local.

Um comunicado da polícia local descreveu o engenho explosivo como um “dispositivo improvisado de muito baixa intensidade” que rebentou as janelas de três automóveis próximos da porta de entrada da embaixada. Não houve danos pessoais e a polícia afirma que o engenho “sugere uma tentativa de criar sensação”.

Mas as autoridades israelitas não costumam facilitar. “O incidente está a ser investigado pelas autoridades indianas que estão em contato com as autoridades israelitas relevantes”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel. “O ministro das Relações Exteriores está em permanente atualização e ordenou que todas as medidas de segurança necessárias sejam tomadas”, diz ainda o comunicado. O ministro, Gabi Ashkenazi, já falou com o seu homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, enviou uma mensagem ao seu homólogo indiano, Narendra Modi, onde afirmava que Israel tem “plena confiança de que as autoridades indianas investigarão com sucesso o incidente e protegerão israelitas e judeus na cidade”, avançou o seu gabinete.

As missões diplomáticas israelitas estiveram em alerta em todo o mundo após o assassinato, em novembro passado, do principal cientista nuclear do Irão. Teerão culpou Israel e prometeu vingança.