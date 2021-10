Poupança das famílias desce na zona euro, mas mantém-se no terceiro valor mais elevado de sempre

A taxa de poupança das famílias na zona euro caiu para 19,0% no segundo trimestre deste ano, o que compara com os 21,5% registados no primeiro trimestre. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat, a margem de lucro das empresas privadas no bloco europeu também recuou, ficando-se pelos 41,2%, uma descida em relação aos 41,6% registados no anterior trimestre.

O indicador referente à poupança das famílias é, apesar da descida, o terceiro mais elevado da série temporal iniciada em 1999. De assinalar que os máximos da série se verificaram no segundo trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021.

A queda da poupança das famílias europeias deveu-se, sobretudo, ao aumento no consumo, que cresceu 4,4%, isto apesar do incremento de 1,3% no rendimento disponível.

Em sentido inverso, a taxa de investimento das famílias subiu no período em análise, passando dos 9,2% para 9,4% no segundo trimestre deste ano.

Já no que respeita às empresas da zona euro, estas registaram um recuo na sua taxa de investimento, que caiu para os 23,6%, depois dos 23,9% registados no primeiro trimestre. Simultaneamente, a sua margem de lucro caiu, explica a nota do Eurostat, devido ao aumento menos expressivo do valor acrescentado bruto do que das compensações pagas aos trabalhadores.