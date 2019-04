As Pousadas de Portugal, um dos braços do grupo hoteleiro Pestana, vão investir mais cerca de 23 milhões de euros até ao início do próximo ano, revelou Luís Castanheira Lopes ao Jornal Económico. O presidente das Pousadas de Portugal explicou que, além da entrada em funcionamento do Pestana Churchill Bay em Câmara de Lobos, a primeira pousada do grupo na Madeira, prevista para 7 de junho, deverão ser inauguradas nos próximos meses mais duas novas unidades das Pousadas de Portugal, além de mais uma ampliação na pousada de Óbidos.

“A primeira inauguração de pousadas prevista é da unidade das Flores [Rua das Flores], no Porto, prevista para o início do próximo ano”, revelou Luís Castanheira Lopes. A nova pousada das Flores terá 90 quartos. Outra pousada a abrir pelo Grupo Pestana no início do próximo ano é a de Vila Real de Santo António, com uma capacidade para 58 quartos. Apesar de alguns atrasos em relação ao inicialmente previsto, o projeto está na fase final e marca o reforço do posicionamento do grupo numa região do Algarve que antes não estava bem representada no portefólio das unidades hoteleiras Pestana.

