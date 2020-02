PP acusa primeiro-ministro de Cabo Verde de usar municípios como “bengala” para mostrar que está a trabalhar

A porta-voz do Partido Popular (PP) cabo-verdiano, Guilhermina Araújo, acusou o primeiro-ministro de Cabo Verde de utilizar as câmaras municipais como “bengala” para mostrar que está a trabalhar, enquanto não se está a focar nas prioridades, nomeadamente a juventude.

“Nós temos um primeiro-ministro, não só ele, mas também o vice, assim como os deputados e o Parlamento, que tem um discurso realmente bonito, pinta a fachada e pinta tudo de colorido e uma pessoa imagina que lá dentro tudo está bonito e quando se chega lá dentro vê-se que tudo está sujo”, declarou.

A porta-voz do PP fez estas declarações aos jornalistas, na cidade da Praia, à margem da reunião quinzenal do partido para abordar os temas da atualidade política nacional e internacional.

“O primeiro-ministro, que elegemos e que depositamos a nossa confiança para procurar melhores condições para os cabo-verdianos a nível da saúde, educação, segurança, emprego, está a dar mais atenção às câmaras municipais”, observou, acrescentado que todas as inaugurações que as autarquias fazem, “mesmo que for 50 ou 1000 metros de calcetamentos, o chefe do Governo vai para dar o seu apoio”, vincou.

Entretanto, Guilhermina Araújo interrogou porque é que não se cumpra com o prometido, nomeadamente a “ligação de Praia a Tarrafal”, que, segundo ela, até agora não se colocou “nem uma pedra”.

É neste sentido que o PP considerou que se está a usar as autarquias como “bengala” para mostrar que o Governo cabo-verdiano está a trabalhar. “O seu trabalho não é dos municípios, o seu trabalho é a nível nacional”, demonstrou, apelando ao vice-primeiro ministro, Olavo Correia, para fazer com que o “dinheiro que ele disse que Cabo Verde tem” sirva às famílias e suas necessidades.

“Queremos ver filhos de Cabo Verde nas universidades a estudar, queremos ver filhos de Cabo Verde na parte científica a fazer investigações e queremos ver os filhos de Cabo Verde satisfeitos nas ruas, com uma vida digna”, enfatizou, acrescentando que é para isso que o PP está a lutar.