Praças europeias com direções diferente após adiamento do Brexit. Praça nacional na linha de água

O principal índice bolsista português, PSI 20, negoceia esta quinta-feira na linha de água, para 5.325,29 pontos, num início de sessão onde a única notícia específica sobre empresas nacionais recai sobre a Sonae. Na Europa, os principais índices seguem tendências diferentes, após os líderes europeus terem acordado com uma nova data de adiamento do Brexit.

Esta madrugada, o Conselho Europeu acordou uma nova data para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), nomeadamente em 31 de outubro. O Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, confirmou o que já tinha sido antecipado, a permissão para os britânicos adiarem o Brexit. Este novo prazo representa uma extensão de seis meses no que respeita ao famigerado artigo 50. Para Tusk este adiamento permite um tempo extra para que o Reino Unido encontre “a melhor solução possível”.

Em Lisboa, BCP (0,21%), Navigator (1,25%), Semapa (0,68%) e Pharol (0,86%) lideram os ganhos. Mas é a Sonae SGPS que se destaca.

A retalhista anunciou na quarta-feira, após o fecho da sessão, que realizou uma operação de financiamento a sete anos com o montante de empréstimo a ascender a 50 milhões de euros e a cobrir as necessidades de financiamento até ao final do ano. O juro associado à operação não foi revelado. Com esta operação, a empresa ainda co-liderada por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério consegue garantir as necessidades de financiamento de 2019.

A Sonae SGPS ganha 0,58%, para 0,95 euros.

[Dados das 8h16]