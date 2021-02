Praças europeias seguem em alta. Draghi ajuda juros italianos a caírem

As principais bolsas europeias seguem a negociar em terreno positivo a meio da sessão, com a praça italiana a liderar os ganhos e o PSI-20 a subir 1,41% para 4.858,67 pontos.

A praça lisboeta está pintada de verde, com todas as cotadas a negociar em terreno positivo à excepção da F. Ramada que perde 0,85% para 4,66 euros. O BCP lidera os ganhos ao subir 3,59% para 0,1240 euros.

A bolsa italiana soma ganhos desde o anúncio de que o ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, irá tomar as rédeas do governo e já tem alguns apoios garantidos, com o FootsieMib a subir 1,44% para 23.229,81 pontos, também “impulsionado pelos bancos, que dão continuidade ao bom momento nesta semana”, salienta Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

Os juros das obrigações italianas também continuam em queda, nomeadamente a yield a 10 anos que recua para 0,530%. Já a yield portuguesa a 10 anos negoceia nos 0,064%.

Por outro lado, o ouro subiu ligeiramente nas últimas horas, mas continua sob pressão de vários fatores que fizeram o preço cair para menos de 1,8 dólares.

“A força demonstrada em muitos mercados de ações nos últimos dias levou os investidores a procurarem ativos mais arriscados, enquanto sinais mais positivos no mercado de trabalho dos EUA estão a trazer esperança para uma recuperação rápida das economias”, explica Carlo Alberto De Casa, analista-chefe da ActivTrades, salientando que “com os rendimentos dos EUA também a crescer rapidamente, o dólar começou a recuperar após meses de queda”, o que se traduz num “elemento negativo para o ouro e pode dificultar a recuperação do preço”.