Praia e Madrid vão assinar protocolo de cooperação para cidade “mais inclusiva”

A Câmara Municipal de Praia, em Cabo Verde, e a de Madrid, em Espanha, vão assinar, no final deste mês de março, um acordo de cooperação que visa ajudar o município cabo-verdiano a implementar projetos para uma cidade mais inclusiva.

A informação foi avançada pelo presidente da Câmara Municipal de Praia, Óscar Santos, em declarações à imprensa à margem do workshop “Economia social e solidária no âmbito do Desenvolvimento Económico Local (DEL)”, no quadro do processo de elaboração dos Planos Estratégicos Municipais de Desenvolvimento Sustentável (PEMDS).

“Temos uma experiência interessante com a câmara de Madrid e vamos assinar no final do mês um acordo de cooperação que nos irá ajudar a implementar tudo o que é necessário para uma cidade mais inclusiva e de paz”, disse o autarca aos jornalistas, no concelho da Praia.

O município da Praia, segundo afirmou Óscar Santos, faz parte desta rede em que apresentou a experiência de Fonton sobre cidade inclusiva.