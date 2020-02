Praia no Parque abre barra de Sushi, de Saladas e Tapas para o almoço

Já não é novidade para os lisboetas que o Restaurante Praia no Parque, conhecido pelos já célebres jantares com night club, quer explorar a versão de restaurante de dia. Depois do menu executivo de almoço, eis que o restaurante situado no Parque Eduardo VII em Lisboa lançou a versão restaurante na barra.

O Praia no Parque tem agora uma carta, desenhada em exclusivo para a zona da barra. A carta divide-se em três temas: Cru& Sushi; Verdes, Saladas e Vegetais; e Tapas.

Às diferentes “cozinhas” correspondem diferentes zonas no balcão que à noite é bar, mas durante o dia foi transformado numa barra de almoços e petiscos.

A barra abre para almoços às 12h30 e mantém-se pela tarde dentro. É certo que tapas combina com um copo de vinho ao fim do dia, mas o happy hour aqui acaba às 18 horas, para não colidir com a função de bar ao jantar.

Numa homenagem à cultura e tradição japonesas, o sushi é feito à frente dos clientes e é mesmo uma viagem pelo fascinante mundo da cozinha do peixe cru.

Nesta experiência de sushi, onde são disponibilizados apenas 12 lugares para um serviço premium, todos os pormenores são da máxima importância. O Atum maturado, O wasabi fresco e ralado na hora e a utilização de binchotan (carvão japonês) para basear o “toro” e para aquecer as algas dos temakis de forma a que fiquem crocantes, são alguns deles.

Todo o peixe é de mar, o atum é rabilho bluefin, que é considerado o melhor, com a particularidade de “ser maturado (no máximo até três semanas), o que faz realçar ainda mais as suas melhores características”, diz o restaurante que tem como sócio fundador Nuno Santana (ao todo são cinco sócios).

“O objetivo é alcançar o umami, desenvolvendo mais complexidade e tornando os tecidos mais suaves”, refere o restaurante em comunicado.

É também aqui que pode pedir as ostras da Ria Formosa com molho ponzu e momiji oroshi (rábano com malagueta e cebolinho). Finalmente destacamos o Temaki de Ouriço e Toro.

Estas iguarias estão a cargo dos chefs Lucas Azevedo e Celso Szczerba.

Logo a seguir entram as tapas e aqui a ideia é partilhar à boa moda espanhola, ou não fosse isto uma barra. Aqui temos o Guacamole, os Croquetes de Bochecha de Porco, o Jamón Ibérico Bellota Maldonado, as tapas de Boquerones ou os Tacos de Camarão, Manga, Tomate e Maionese de Chipotle.

Na zona dos Verdes, Saladas e Vegetais, surgem as Texturas de Alfaces, Flores, Telha de Parmesão e Vinagrete Francesa; a Salada de Caranguejo Real, Romã e Dressing de Trufa e ainda a Burrata, Carpaccio de Tomate e Pesto.

Apesar das zonas distintas na barra nada impede que duas pessoas com gostos diferentes se possam sentar lado-a-lado, explicou a porta-voz do restaurante.

Praia no Parque – Parque Eduardo VII (junto ao Pavilhão Carlos Lopes).