Preço da gasolina desce pela primeira vez desde fevereiro

Os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana, refletindo as cotações médias da gasolina e do gasóleo nos mercados internacionais. Segundo fonte do sector contactada pelo Jornal Económico, a “evolução das cotações em euros aponta para uma descida do preço do gasóleo até 0,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina vai ficar até dois cêntimos mais barata, a partir de segunda-feira”.

As descidas vão sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos dos hipermercados, onde “os cortes rondam os 0,0014 euros por litro, no caso do gasóleo, e 0,0141 euros por litro no que diz respeito à gasolina”, avançou uma outra fonte.

É a primeira descida do preço da gasolina em 14 semanas. Desde dia 11 de Fevereiro, o litro deste combustível ficou 18 cêntimos mais caro. Já o gasóleo vai registar a primeira descida em sete semanas, tendo valorizado, neste período, cerca de três cêntimos por litro.

Desde janeiro, a gasolina e o gasóleo já aumentaram 15 vezes e desceram apenas duas. A escalada dos preços deve-se, essencialmente, ao aumento dos preços do petróleo nos mercados internacionais.

Na primeira semana de janeiro de 2019 o gasóleo era comercializado nos postos de abastecimento nacionais a 1,341 euros por litro e a gasolina a 1,448 por litro, em termos médios. Atualmente, o preço médio do litro de gasolina 95 em Portugal está nos 1,627 euros. Já o gasóleo custa 1,451 euros, segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

O mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia indica que Portugal tem a sexta gasolina 95 mais cara dos 28 países da União Europeia, 9 cêntimos acima da média europeia e 22 cêntimos mais cara do que em Espanha. Já o gasóleo ocupa a 10ª posição do ranking europeu.

A diferença de preço de Portugal face a Espanha resulta da carga fiscal, já que, sem impostos, o preço da gasolina é mais barato em terras lusas. Sem carga fiscal, cada litro de gasolina 95 em Portugal custaria 63,6 cêntimos, ou seja, seria mais barata do que os 64,9 cêntimos em Espanha.

Os mais Económicos

Gasolina(s):

– Intermarché de de Sátão – 1.379€

– Intermarché de Vilar Formoso – 1.399€

– Intermarché de Valença – 1.449€

– Intermarché de Vilar Formoso – 1.459€

– Ribeira dos Amiais – 1.469€

Gasóleo(s):

– Intermarché Vilar Formoso – 1.249€

– Intermarché de Valença – 1.259€

– Intermarché de Vila Real de Santo António – 1.259€

– REde Energia de Monte Gordo – 1.259€

– Intermarché de Sátão – 1.269€

Fonte: DGEG