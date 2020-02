Preço das casas aumentou 4,5 vezes mais do que os salários na última década

Nos últimos dez anos os preços das casas em Portugal subiram, em média, 4,5 vezes mais do que o ganho médio dos trabalhadores por conta de outrem, segundo avança o “Diário de Notícias” esta terça-feira, 11 de fevereiro.

De acordo com os cálculos do “DN” a partir dos dados da consultora Confidencial Imobiliário (CI), a evolução dos salários dos trabalhadores por conta de outrem subiram pouco mais de 10% durante a última década. O ganho médio bruto de um trabalhador por conta de outrem, no final de abril do ano passado (os últimos dados disponíveis), era de 1188,1 euros; em 2010, o ganho médio era de 1036,4 euros.

Em termos nominais são mais 157 euros em dez anos, correspondendo a uma variação de 10,4%. De acordo com a Confidencial Imobiliário, o preço das casas registou uma variação de 46%.

Os preços de venda das casas em Portugal fecharam o ano de 2019 com um crescimento homólogo de 15,8% no mês de dezembro. Em termos trimestrais, a subida dos preços a nível nacional situou-se nos 4,2% no último trimestre de 2019, uma variação em cadeia superada apenas pelos 4,9% registados no segundo trimestre de 2018.

Os preços das casas em Portugal em 2019 estavam 46% acima dos níveis registados no arranque da década, em 2010, segundo dados da CI.