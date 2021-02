Preço do barril Brent sobe 1,22% para um máximo de 13 meses nos 63,19 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em abril terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 1,22%, para os 63,19 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 76 cêntimos acima dos 62,43 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

A cotação do Brent voltou a atingir um nível inédito desde há 13 meses, impulsionado pela renovação da incerteza no Médio Oriente, a preocupação com a dimensão da oferta e a expectativa de um crescimento económico depois de as vacinas permitirem reduzir as restrições existentes para procurar responder à pandemia.